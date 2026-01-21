Quando o Estado mede um curso de medicina, ele não está medindo apenas uma instituição: está medindo um pacto social. Porque medicina não é um diploma — é uma licença moral para tocar a vida alheia. Por isso, resultados como os do Enamed 2025 não podem ser lidos como “ranking” ou manchete de ocasião. Eles são um aviso de saúde pública.\nO Enamed avaliou 351 cursos; no recorte do Sistema Federal de Ensino (304 cursos), 204 alcançaram conceitos 3 a 5, mas 99 ficaram nas faixas 1 e 2, com menos de 60% de concluintes com desempenho considerado adequado. Em Goiás, 62,5% dos cursos avaliados ficaram com notas 1 e 2.\nEsses números não são abstratos: eles se traduzem em consultas onde o raciocínio clínico falha, em sinais de gravidade não reconhecidos, em antibióticos mal indicados, em “não era nada” que vira UTI. O risco não é teórico — é cotidiano.