Iniciamos mais um ano letivo em um mundo marcado por conflitos armados, crises ambientais, instabilidade social e uma realidade silenciosa que atravessa o cotidiano das famílias: o excesso de telas na vida das crianças e dos adolescentes. Nunca estivemos tão conectados e, paradoxalmente, tão distantes uns dos outros.\nDados nacionais e internacionais acendem um sinal de alerta. Crianças e adolescentes passam, em média, de 6 a 9 horas por dia diante de telas, tempo que supera, muitas vezes, as horas de sono e de convivência familiar. Estudos indicam aumento significativo de ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, empobrecimento da linguagem, isolamento social e problemas emocionais em faixas etárias cada vez mais precoces. Em crianças pequenas, o uso excessivo de telas tem sido associado a atrasos no desenvolvimento da fala, da coordenação motora e da capacidade de interação.