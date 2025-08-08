Já parou para pensar na quantidade de entulho que geramos todos os dias? Restos de construção, reformas, demolições e até móveis velhos. Quem nunca viu um sofá, colchão, cama ou qualquer outro item de uso doméstico abandonado pelas ruas de Goiânia? Estes resíduos fazem parte de um problema antigo da cidade: o descarte irregular de resíduos volumosos.\nAtualmente o Consórcio LimpaGyn coleta diariamente em média 2.500.000 kg de resíduos volumosos na cidade. Este número é equiparado a um prédio de 9 andares cheio de entulho; ou a encher todo o campo do nosso querido Estádio Serra Dourada com estes resíduos. Onde infelizmente, grande parte deste resíduos foi descartado de maneira irregular em locais impróprios, como terrenos baldios, calçadas, margens de rios, praças e nossas vias públicas de forma geral.