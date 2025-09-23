A estimativa atual é de 32,9 milhões de idosos no Brasil, correspondendo à 15,6% da população (IBGE). A previsão é que em 2030 os idosos superarão o número de crianças. Hoje as mulheres representam 8,8% e os homens 7,0% desta população. O aumento da expectativa de vida brasileira trouxe à tona novas demandas e dificuldades. Muitos idosos convivem com barreiras econômicas, dificuldade de acesso a serviços médicos e ausência de políticas públicas eficazes. Estima-se que 70% dos idosos dependem exclusivamente do SUS.\nOs hábitos de vida são determinantes fundamentais no envelhecer saudável. Pesquisas comprovam que não fumar, consumir bebidas alcoólicas de forma moderada, manter uma rotina de exercícios físicos regulares e uma alimentação equilibrada são medidas que reduzem drasticamente o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e demências.