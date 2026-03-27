Há um momento silencioso em que o corpo passa a carregar mais do que o próprio peso. Não é algo que se percebe de um dia para o outro. É como um ponteiro de um relógio que avança milimetricamente enquanto a rotina segue inalterada. Um elevador escolhido em vez da escada. Um trajeto curto que deixa de ser percorrido a pé. Um cansaço que parece normal, mas que revela uma mudança profunda no modo como a sociedade vive e se relaciona com o próprio corpo.\nOs números confirmam o que os olhos já intuem. O total de adultos brasileiros com obesidade cresceu 118% entre 2006 e 2024, segundo dados do Vigitel, levantados pelo Ministério da Saúde. No mesmo intervalo, o diabetes avançou 135%, o excesso de peso aumentou 47% e a hipertensão subiu 31%. A atividade física como forma de deslocamento também encolheu. Caiu de 17% em 2009 para 11,3%. O que está em curso é uma transformação estrutural que afeta a saúde coletiva e projeta consequências duradouras.