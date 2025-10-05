O esporte é mais do que atividade física, lazer ou espetáculo. Reconhecido internacionalmente como direito humano fundamental, ocupa papel estratégico na promoção da dignidade, da saúde, da educação e da cidadania. No Brasil, porém, milhões seguem excluídos por falta de infraestrutura, políticas públicas e barreiras culturais.\nO acesso universal ao esporte, sem distinção de classe, gênero ou condição física, ainda é um desafio. Em comunidades vulneráveis, a ausência de quadras, campos e iluminação impede a prática segura. Projetos enfrentam dificuldades para custear materiais, transporte e profissionais, o que limita a expansão. A falta de orçamento específico perpetua desigualdades.\nO esporte também enfrenta barreiras culturais. Muitas vezes é visto apenas como lazer ou espetáculo, em vez de política pública essencial. Isso restringe sua potência de transformação. Crianças e jovens de baixa renda, mulheres, pessoas com deficiência e grupos discriminados acabam à margem, mostrando que o desafio também é cultural.