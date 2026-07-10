No dia 2 de julho, o Brasil celebrou o Dia do Hospital. A data homenageia a Santa Casa de Misericórdia de Santos, fundada em 1543 e considerada a primeira instituição hospitalar brasileira ainda em funcionamento. Mais do que um marco histórico, a ocasião nos leva a refletir sobre uma pergunta essencial. O que seria da humanidade sem os hospitais?\nA resposta está na própria história. Sem essas instituições, não haveria organização do cuidado, avanços da medicina, resposta às epidemias, formação de profissionais de saúde, realização de cirurgias complexas ou assistência nos momentos mais delicados da vida. Ao longo dos séculos, os hospitais deixaram de ser apenas locais de acolhimento para se tornarem centros de ensino, pesquisa, inovação e desenvolvimento científico, contribuindo diretamente para o aumento da expectativa de vida e o fortalecimento dos sistemas de saúde.