O aumento dos casos de câncer não é apenas um fenômeno biológico. É, sobretudo, um reflexo direto de como estamos vivendo. O trabalho de conclusão de residência médica, conduzido pela Dra. Isabella Ribeiro de Sena Carvalho, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), sob minha orientação, analisou a tendência temporal da incidência do câncer de endométrio no Centro-Oeste brasileiro entre 2013 e 2024.\nE os resultados mostram aumento estatisticamente significativo dos casos em praticamente todas as faixas etárias, inclusive entre mulheres com menos de 45 anos, grupo historicamente considerado de baixo risco. Esse dado exige reflexão. Quando a doença avança entre populações mais jovens, é sinal de que fatores relacionados ao estilo de vida estão atuando com força. E o principal deles é a obesidade.