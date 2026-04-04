Situado há quase 13 mil quilômetros, no Oriente Médio, o Estreito de Hormuz localizado ao norte do Irã e ainda Musandam pelo lado sul, liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, e ao Oceano Índico. É, como sabemos, um ponto estratégico para a economia globalizada, sendo, portanto, uma rota, obrigatória e crucial para o comércio de petróleo, com cerca de 20% de sua produção para o mundo todo.\nMas não é só isso. Por ali passam navios cargueiros levando petróleo, insumos e implementos agrícolas e todos os tipos de produtos utilizados pelos agropecuaristas do mundo inteiro. O seu fechamento, ainda que parcial, de forma imediata traz consequências terríveis para o agronegócio brasileiro.\nA falta ou encarecimento absurdo dos adubos, insumos e implementos e, sobretudo do óleo diesel, que movimenta todo o maquinário agrícola, seria catastrófico, pois levaria os produtores a um endividamento desesperador, gerando inclusive desemprego.