Enquanto o mundo volta os olhos para a próxima Copa do Mundo, que será realizada na América do Norte, Goiás e o Brasil têm no horizonte outro campo estratégico: a Europa. Se, no futebol, a bola vai rolar nas arenas dos Estados Unidos, México e Canadá, no ambiente dos negócios, a bola da vez é o mercado europeu — e a Ficomex 2026 chega focada em aproximar as empresas brasileiras das melhores oportunidades internacionais.\nPela primeira vez, a Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central será realizada fora do país, de 28 de maio a 1º junho, pouco antes da Copa. Lisboa foi escolhida como sede da Ficomex 2026 não apenas pela conexão histórica e cultural com o Brasil, mas por representar uma relevante porta de entrada para a União Europeia (UE). É um movimento que simboliza maturidade, visão internacional e, principalmente, disposição em transformar oportunidades em resultados concretos para empresas brasileiras.