O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) conquistou, pela quarta vez consecutiva, o Selo Diamante no Prêmio de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a mais alta distinção concedida aos tribunais brasileiros no programa nacional de avaliação do Judiciário. Em 2025, o TJGO alcançou 90,6% de pontuação, a maior da história da instituição, liderando a categoria entre os tribunais de médio porte do País. Mais do que um reconhecimento institucional, esse resultado revela impactos concretos na vida da sociedade goiana.\nIsso porque o Selo Diamante não é apenas um título. Ele traduz uma transformação concreta: processos mais ágeis, decisões mais transparentes e serviços que chegam com maior qualidade às pessoas que dependem da Justiça no dia a dia. A iniciativa do CNJ incentiva práticas de boa governança, gestão estratégica, inovação e transparência, pilares que, em Goiás, foram incorporados como compromisso permanente da administração judiciária.