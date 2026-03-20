Crescer é um movimento desejado por quem empreende. Aumentar o faturamento, ampliar a operação, contratar mais pessoas e investir em novos mercados costumam ser interpretados como sinais de sucesso. Mas muitos pequenos negócios enfrentam dificuldades justamente quando se expandem. Na maioria dos casos, o problema não está na falta de oportunidades, mas na fragilidade da gestão financeira.\nAinda é comum ela seja tratada apenas como um controle básico de entradas e saídas, acionado em momentos de aperto. Esse olhar ignora que o crescimento não se sustenta sem decisões estratégicas. Mais do que garantir liquidez no curto prazo, crescer exige planejamento, precificação adequada, domínio dos custos e uso racional dos recursos.\nQuando o empreendedor não conhece com precisão suas margens, mistura finanças pessoais com as da empresa ou define preços sem considerar todos os custos envolvidos, o aumento do faturamento não se converte, necessariamente, em resultado. O negócio pode crescer em volume, mas pode enfraquecer em estrutura, tornando-se mais vulnerável.