A medicina, em sua essência, é mais do que ciência, é um ato de confiança, entrega e responsabilidade diante da vida humana. Cada paciente representa não apenas um corpo a ser tratado, mas uma história, uma família e um futuro que precisa ser preservado. Foi nesse caminho, entre bisturís e decisões que moldam destinos, que encontrei a ponte para a política, porque percebi que poderia fazer muito mais pela população. E escolhi esse caminho, sem deixar a medicina e com foco.\nSou médico, deputado federal por dois mandatos, candidato ao Senado pelo MDB, e minha trajetória combina resultados na separação de gêmeos siameses e tratamento de hemangioma reconhecidos em níveis nacional e internacional, além de dedicação ao serviço público. Foi atuando na cirurgia pediátrica na saúde pública e na criação de uma medicação patenteada, referência no tratamento do hemangioma, que em 2020 fui indicado ao Prêmio Nobel de Medicina.