Goiás se consolida como um polo vibrante de inovação, tecnologia e sustentabilidade industrial. A indústria é o motor da economia, e a Expoind 2025 – Feira de Fornecedores de Tecnologia e Soluções para Indústria de Goiás – chega à 2ª edição, reafirmando que o futuro é uma realidade que construímos agora, juntos.\nUm evento setorial como a Expoind transcende a simples exposição. Ela é uma plataforma estratégica de conexões e um catalisador de crescimento para toda a cadeia produtiva, aproximando a indústria goiana das grandes tendências mundiais em automação, logística, eficiência energética, segurança e transformação digital. De 29 de outubro a 1º de novembro, o Centro de Convenções de Goiânia será o epicentro da indústria do futuro, reunindo players de todo o Brasil para inovar e crescer.\nO sucesso estrondoso da estreia, em 2024, provou o potencial e a sede por inovação do nosso setor, com R$ 70 milhões em negócios imediatos e R$ 200 milhões em negociações futuras. O fato de todos os estandes para 2025 terem sido vendidos antecipadamente, com quase metade dos expositores retornando, mostra que a Expoind se firmou como uma das principais vitrines tecnológicas e comerciais do calendário nacional.