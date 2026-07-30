É comum pequenos empresários pensarem que exportar está fora de suas capacidades. Mas essa lógica não se sustenta mais, e a boa notícia é que conquistar espaço no mercado externo é possível com análise de cenários, planejamento e preparação.\nA inteligência artificial democratizou conhecimento, acelerou processos e tornou tecnologias acessíveis a empresas de todos os portes, facilitando a produção. Porém, ao mesmo tempo, nunca foi tão desafiador ser diferente. Valor deixou de ser apenas uma questão de eficiência. Ele nasce da capacidade de transformar conhecimento, criatividade e identidade em experiências que não podem ser copiadas. Em um mercado global inundado por produtos semelhantes, consumidores procuram autenticidade, propósito e histórias verdadeiras. Procuram aquilo que tem origem.\nGoiás possui esse patrimônio. Nossos cafés, vinhos, mel, queijos, cosméticos, alimentos, produtos do Cerrado, artesanato e soluções tecnológicas carregam atributos que vão além de suas características físicas. Traduzem conhecimento acumulado, biodiversidade, cultura empreendedora e uma forma própria de inovar.