A história da humanidade mostra que o ser humano sempre buscou pertencer a grupos, defender ideias e encontrar fontes de prazer, satisfação e propósito. Entretanto, quando crenças, hábitos ou comportamentos ultrapassam os limites do equilíbrio e da racionalidade, podem transformar-se em fanatismos e vícios, com graves consequências para a saúde física, mental e social.\nO fanatismo pode manifestar-se em diferentes áreas da vida. Pode estar relacionado à política, religião, esporte, ideologias, celebridades ou até mesmo ao mundo digital. Da mesma forma, os vícios podem envolver álcool, drogas ilícitas, medicamentos, jogos de azar, apostas esportivas, videogames, redes sociais ou qualquer comportamento que gere dependência. Em comum, fanatismos e vícios apresentam uma característica preocupante: a perda gradual da capacidade crítica e do autocontrole. A pessoa passa a organizar sua vida em torno daquele comportamento ou crença, reduzindo sua capacidade de avaliar fatos deforma equilibrada e comprometendo relacionamentos familiares, profissionais e sociais.