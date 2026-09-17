Em setembro de 2024, alertamos neste espaço para a “farra” das recuperações judiciais (RJs) que ja contaminava o agronegócio. Em maio de 2025, voltamos ao tema para registrar que a quebra de confiança já estava instalada. Hoje, infelizmente, os números confirmam que aquela preocupação não era exagero, mas sim um diagnóstico.\nO Brasil encerrou 2025 com 1.990 pedidos de recuperação judicial no agro, o maior volume da série histórica da Serasa Experian. Goiás respondeu por 296 solicitações no ano e, no primeiro trimestre de 2026, manteve a segunda posição nacional, com 73 pedidos, atrás apenas de Mato Grosso.\nNo Estado, de um estoque de aproximadamente R$ 81 bilhões em crédito rural, cerca de R$ 19,8 bilhões – quase um quarto – já correspondem a operações em atraso, inadimplentes, renegociadas ou prorrogadas. No País, os ativos problemáticos da carteira rural superam R$ 202 bilhões; somadas as dívidas privadas, o passivo ultrapassa os R$ 250 bilhões.