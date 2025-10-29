A economia de Goiás vem crescendo de forma sustentada, com índices acima da média nacional. No acumulado dos sete primeiros meses de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) estadual registrou expansão de 4,7%, resultado do bom desempenho de todos os grandes grupos de setores produtivos.\nNos diversos segmentos, os números refletem as condições gerais favoráveis para os negócios e a geração de empregos. O crescimento da indústria e do comércio de bens, serviços e turismo aponta para uma economia robustecida pelo investimento na produção e pela renda das famílias.\nÉ inegável o protagonismo do agronegócio goiano em toda a cadeia produtiva do estado, da produção de alimentos propriamente dita à venda de máquinas e equipamentos. Ao mesmo tempo, é cada vez mais visível a força da indústria, do comércio, do cooperativismo, das redes de empreendedorismo e da construção civil no estado, que inovam em produtos e serviços e representam, juntos, 90% do PIB de Goiás.