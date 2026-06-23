Pela primeira vez, a Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex) foi realizada fora do Brasil. A estreia além das fronteiras nacionais, em Portugal, não foi apenas um marco como evento institucional, mas reforça a nova percepção sobre como nós, brasileiros, em geral; e goianos, em particular, projetamos nossa imagem diante do mundo desenvolvido – aquele mesmo que víamos a partir de um certo complexo de inferioridade.\nExplico-me: O setor público e o setor privado goianos se apresentaram à Europa de uma forma que surpreendeu aos próprios europeus. Ganhou centralidade a apresentação do ecossistema de aplicações empresariais por parte da Acieg e Faciest, realizadoras do evento. Trata-se de um parâmetro de compliance com base em ferramentas digitais que tem nas iniciativas já implementadas pelo Governo de Goiás um modelo, inclusive, para a iniciativa privada.