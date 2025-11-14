A inserção da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex) no Calendário Cívico, Cultural e Turístico de Goiás não é apenas um ato administrativo — é o reconhecimento oficial de uma trajetória que já se consolidou como símbolo de integração global e de desenvolvimento econômico. Por meio da Lei nº 23.777, sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, Goiás eterniza em seu calendário um evento que coloca o estado e o Brasil no mapa do comércio internacional.\nA Ficomex renasceu da visão de que Goiás, o Centro-Oeste e o Consórcio Brasil Central poderiam e deveriam ser protagonistas nas relações comerciais do país com o mundo. Em apenas quatro edições, o evento transformou Goiânia em um ponto de convergência internacional, reunindo, em 2025, representantes de mais de 110 países de quatro continentes. Essa magnitude não se mede apenas em números — embora a projeção de mais de R$ 3,1 bilhões em negócios prospectados fale por si —, mas no impacto estratégico que o evento gera ao aproximar economias e oportunidades.