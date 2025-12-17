Neste ano especial, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) celebra o marco de 75 anos de história, trajetória que se confunde com o próprio desenvolvimento e progresso goiano. É um momento de profundo orgulho, mas, acima de tudo, de reafirmar nosso compromisso inabalável com a sociedade goiana e com o futuro da indústria.\nNossa atuação sempre esteve alinhada à visão estratégica de que o crescimento econômico só é pleno quando acompanhado de desenvolvimento humano e social. Por isso, a Fieg e o Sistema Indústria, composto também por Sesi, Senai e IEL, investem em pilares que são o alicerce de qualquer nação: Educação, Formação Profissional, Saúde, Tecnologia e Inovação.\nAcreditamos que o capital humano é nosso maior ativo. Por meio de expansão estratégica, estamos preparando a próxima geração de líderes, técnicos e gestores para os desafios da Indústria 4.0.