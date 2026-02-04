À medida que 2026 avança, consolida-se um cenário de dissonância relevante entre as políticas tributárias adotadas no plano estadual e federal. Enquanto alguns entes subnacionais utilizam o sistema tributário como instrumento de estímulo econômico e transição energética, a União segue trajetória inversa, marcada pelo recrudescimento da carga tributária sobre cadeias produtivas consolidadas a décadas.\nNo âmbito estadual, o governo de Goiás optou por aprofundar sua política de desoneração seletiva, por meio do Decreto nº 10.824/2025. A norma ampliou a isenção do ICMS nas saídas internas de produção própria do estabelecimento produtor destinadas à industrialização, com a inclusão do sorgo, insumo estratégico para a agroindústria e para cadeias industriais associadas.\nParalelamente, expandiu de forma significativa os benefícios fiscais aplicáveis às operações com biomassa destinadas à geração de energia elétrica ou a vapor, abrangendo resíduos agroindustriais e florestais. A lógica subjacente é clara: redução de custo tributário como mecanismo de indução de investimentos, estímulo à economia circular e fortalecimento de cadeias produtivas alinhadas à agenda de sustentabilidade.