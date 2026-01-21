Goiás está na vanguarda da produção ambientalmente sustentável. Além dos resultados destaque que temos em relação aos demais estados, alcançados em sintonia com o cuidado com o meio ambiente, temos trabalhado na conversão de áreas degradadas em florestas plantadas. O estado possui um potencial enorme para ampliar a produção florestal sem abrir novas áreas e, ainda, fortalecer a agenda de sustentabilidade do agronegócio.\nA silvicultura em Goiás representa, atualmente, 0,5% do uso e cobertura do solo. Em 2024, o volume produzido de madeira em tora quase dobrou em relação a 2023, alcançando 1,5 milhão de metros cúbicos, segundo o IBGE.\nMesmo com o aumento, ainda apresentamos uma importante demanda por biomassa de eucalipto, especialmente em secagem e beneficiamento de grãos, nas indústrias ceramistas e mineradoras, em caldeiras de frigoríficos, laticínios e nas indústrias alimentícias.