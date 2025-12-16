A segurança pública consolidou-se como uma das maiores preocupações da população brasileira, o que demanda respostas legislativas urgentes e efetivas. O texto da PEC 18 da Segurança Pública que será votado nos próximos dias na Comissão Especial que analisa a proposta representa uma oportunidade histórica de enfrentar estruturalmente essa questão que afeta diretamente milhões de brasileiros.\nO trabalho da Comissão Especial foi essencial para ampliar o debate com diversos atores da sociedade ligados ao tema e aperfeiçoar o texto do governo que precisava se aproximar dos atuais anseios da população brasileira.\nEntre as dezenas de discussões sobre proposta, a comissão, inclusive, se deslocou para Goiás, único estado que recebeu uma audiência pública sobre o assunto, e levou para o debate nacional experiências concretas de políticas de segurança bem-sucedidas.