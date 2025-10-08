Goiás se destaca na vanguarda da regeneratividade no Brasil com iniciativas que transformam o discurso em ação. Essa abordagem serve como um valioso exemplo para o país, especialmente em preparação para a COP30. O setor privado, por meio da Adial, aderiu ao “Pacto Global da ONU”, alinhando práticas de negócios com a sustentabilidade.\nO “Movimento Reciclar Goiânia” demonstra o crescente compromisso empresarial com a economia circular e a gestão de resíduos. O governo estadual implementou o programa “Cerrado em Pé”, uma iniciativa pioneira que oferece Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) para a conservação e recuperação do bioma Cerrado, reafirmando o compromisso de Goiás com um futuro mais sustentável e regenerativo.\nTais ações mostram a aplicação prática da teoria, gerando resultados concretos. Apesar dos avanços em Goiás, o Brasil enfrenta um paradoxo: um vasto arcabouço de discussões, propostas e leis ambientais contrasta com a implementação deficiente dessas iniciativas. Existe uma desconexão entre o planejado e a realidade.