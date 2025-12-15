No Dia Nacional do Ministério Público, não celebramos apenas uma instituição; celebramos histórias reais, pessoas reais e vidas transformadas pelo trabalho silencioso, corajoso e dedicado dos membros, membras, servidores e servidoras do MP.\nEm um mundo que muda todos os dias, numa rapidez assustadora, onde desafios sociais se reinventam com velocidade inédita, o Ministério Público também precisa ser novo, mais próximo, mais humano e mais acessível. Precisa se inovar com uma forma de atuar moderna, sensível e comprometida em transformar a realidade de Goiás com coragem e criatividade.\nSer inovador, para nós, é criar caminhos onde antes só havia silêncio. É provar que o Estado pode ser rápido, eficiente e humano. É estar presente onde a sociedade mais precisa, não apenas com ações, mas com soluções.