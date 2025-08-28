No dia 28 de agosto celebramos o Dia Nacional do Voluntariado, uma data que nos convida a refletir sobre o poder de transformação que existe quando alguém escolhe doar tempo e cuidado ao outro. Ser voluntário vai muito além de um simples gesto de solidariedade, é assumir um compromisso genuíno com o coletivo, com a empatia e com a construção de uma sociedade mais justa e humana. Por meio do voluntariado, cidadãos comuns se tornam protagonistas de mudanças significativas, levando esperança, acolhimento e oportunidades a quem mais precisa.\nNo cooperativismo, essa essência ganha ainda mais sentido. A união, o propósito coletivo e o bem-estar da comunidade estão no DNA de quem coopera. Na Unimed Goiânia, esse espírito é amplificado pelo Instituto Unimed Goiânia, nosso braço socioambiental. Atuando há três anos com foco em sustentabilidade, assistência social e educação, o Instituto consolida-se como um catalisador de ações que promovem desenvolvimento humano e coletivo, fortalecendo valores que vão além do atendimento à saúde e alcançam dimensões de cidadania e inclusão.