O Dia Internacional da Mulher representa um marco histórico construído por mobilizações sociais que atravessaram fronteiras e promoveram mudanças profundas. No início do século XX, trabalhadoras nos Estados Unidos e na Europa enfrentaram jornadas extensas, salários desiguais e condições precárias.\nA união dessas vozes levou a pauta dos direitos trabalhistas e da equidade para o centro do debate público e inaugurou um novo capítulo na luta por justiça social. O reconhecimento dessa trajetória não se limita a um resgate do passado, mas reafirma a importância da organização coletiva como instrumento legítimo de transformação social e de fortalecimento da democracia.\nAo longo das décadas, a presença feminina deixou de ser exceção e passou a ocupar posição estratégica no desenvolvimento das sociedades. Mulheres conquistaram espaço nas universidades, assumiram funções de liderança, impulsionaram pesquisas e ampliaram participação em decisões políticas e institucionais.