Em abril de 1960, enquanto o Brasil voltava seus olhos para o Planalto Central com a inauguração de Brasília, um sonho audacioso ganhava raízes no coração do Cerrado. O professor Francisco Ludovico de Almeida Neto, com uma visão que transcendia o seu tempo e o apoio fundamental de colegas médicos também visionários que formavam a recém-criada Associação Médica de Goiás, do governador Pedro Ludovico e do presidente Juscelino Kubitschek, fundava a primeira Faculdade de Medicina da Região Centro-Oeste.\nHoje, ao celebrarmos os 66 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (FM/UFG), olhamos para o passado com gratidão e para o futuro com renovada motivação. Nesta trajetória, a FM/UFG já entregou à sociedade mais de 7.000 médicos. São profissionais que não apenas atendem à população goiana, mas que se destacam em centros de excelência por todo o Brasil e no exterior, transformando a realidade da saúde por meio da assistência e da produção científica de alta qualidade.