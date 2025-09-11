Mais uma vez, o secretário de Infraestrutura, Adib Elias — a “rainha da Inglaterra” do governo Caiado — distorce os fatos e tenta, como o governador, se apropriar de obras e de projetos das gestões anteriores. A realidade é simples: nenhum governista consegue apontar um único projeto ou programa criado pelo atual governo.\nO secretário ataca governos que de fato transformaram Goiás. Foi o PSDB que implantou o Vapt Vupt; o Renda Cidadã; o Bolsa Universitária; o Cheque Moradia; o Cheque Reforma; o Restaurante Cidadão; o Banco do Povo; a UEG. Também construiu hospitais como o CRER, o Hugol, os Regionais de Anápolis, Trindade e Uruaçu, dentre outros, além do Hospital do Servidor e dos Credeqs, e reabriu o HGG, fechado pelo MDB.\nGarantimos água para a região metropolitana de Goiânia por 50 anos com o Sistema Mauro Borges, pavimentamos mais de 4 mil km de estradas, duplicamos 360 km, iluminamos 200 km e reconstruímos 6 mil km de rodovias, inclusive as de péssima qualidade e sem acostamento construídas pelo MDB — tudo com licitação e transparência.