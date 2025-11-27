O mundo está mudando, e quem não entender isso ficará para trás. A sustentabilidade deixou há muito tempo de ser um tema para ambientalistas e passou a ser um critério de sobrevivência empresarial. O que antes era uma tendência hoje é uma exigência do mercado, dos consumidores e de uma sociedade cada vez mais consciente.\nEm meio aos reflexos da COP30, que trouxe ao Brasil o debate global sobre o clima, não há mais espaço para empreender sem propósito, desperdiçar recursos ou ignorar o impacto social das decisões econômicas. O futuro será sustentável, e os pequenos negócios têm papel decisivo nessa transformação.\nQuando um deles adota práticas sustentáveis, o impacto é direto: melhora o entorno, inspira outras empresas e cria um círculo virtuoso entre rentabilidade e responsabilidade. No Sebrae Goiás, acreditamos que sustentabilidade e lucratividade não se opõem, mas se complementam.