A Geração Z, aquela nascida no período entre 1997 e 2012, entrou no mercado de trabalho já sob regras previdenciárias mais duras. A reforma de 2019 mudou profundamente o sistema, instituiu idade mínima obrigatória, ampliou o tempo de contribuição e reduziu o valor proporcional dos benefícios. Como será o futuro para quem começa agora a vida profissional?\nDiferentemente de seus pais e avós, os jovens de hoje precisam planejar a aposentadoria desde o primeiro vínculo de trabalho. Sem contribuições regulares, a chance de alcançar uma aposentadoria minimamente satisfatória diminui drasticamente. Esse cenário se agrava porque o Brasil envelhece rapidamente. Há cada vez mais idosos recebendo benefícios e menos pessoas na ativa contribuindo, o que pressiona um sistema já fragilizado.\nOutro efeito colateral desse modelo é a migração silenciosa do sistema contributivo para o assistencial. À medida que cresce o número de trabalhadores que não conseguem cumprir os requisitos mínimos para se aposentar, aumenta também a demanda por instrumentos como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).