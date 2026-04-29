Goiás alcançou o 1º lugar no país em transparência de obras públicas, segundo a Transparência Internacional – Brasil. O estado obteve 95,5 pontos, de 100 possíveis, no Índice de Transparência e Governança Pública e foi classificado no nível “ótimo”. O resultado, divulgado neste mês de abril, consolida nosso Estado como referência nacional na divulgação de informações sobre infraestrutura.\nNo caso de obras rodoviárias, os resultados positivos de uma gestão técnica e transparente são mensuráveis. Goiás saiu do 19º lugar, em 2019, no ranking de qualidade da malha viária, conforme levantamento realizado pela Confederação Nacional de Transportes (CNT), para alcançar a 8ª posição no ano passado, com a meta de chegar ao 5º lugar em 2026. Essas duas conquistas expressam a transformação vivenciada pela área de infraestrutura ao longo dos últimos sete anos, com impacto econômico e social em todas as regiões do Estado.