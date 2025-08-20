As recentes intervenções da Prefeitura no espaço urbano goianiense por parte da gestão municipal nos remetem à questões estudadas pelo historiador Sidney Chalhoub, em sua obra Cidade Febril. O autor analisa processos de modernização no Brasil em que o planejamento urbano seguia uma ideologia que orientava práticas políticas voltadas à eliminação de grupos sociais considerados indesejáveis: negros, pobres, migrantes — entre os séculos XIX e XX.\nEntretanto, as políticas higienistas não se limitaram ao passado; é possível constatá-las em muitos processos de modernização contidos em projetos políticos de estados e cidades brasileiras. É o que podemos perceber nos mutirões de zeladoria da atual gestão do prefeito Sandro Mabel, que parece adotar o velho desenvolvimentismo de magnatas que promove o banimento de pessoas e grupos sociais de determinados lugares do espaço urbano de Goiânia.