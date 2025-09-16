Passados os meses iniciais da atual gestão municipal, tão necessários para reestruturação e ordenamento da administração de Goiânia, o momento é de unir forças para que boas iniciativas, previstas em lei, tenham condições de sair do campo das ideias e efetivamente resultar em mais oportunidades de geração de emprego, renda e riqueza para a população goianiense. É hora de planejarmos e agirmos na construção da Goiânia que desejamos para os próximos 50 anos.\nMais do que nunca precisamos de soluções criativas que atendam às especificidades de nossa capital. Goiânia tem vocação para atividades econômicas fortes. Um exemplo é a área de saúde, na qual somos referência para o Brasil e o mundo. Agora precisamos investir na concretização dos polos econômicos e dos arranjos produtivos locais. São atividades economicamente sustentáveis, que trazem boas perspectivas. Temos os projetos de Revitalização do Centro e Calçada da Fama, para ficar em dois exemplos.