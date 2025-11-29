As mudanças climáticas deixaram de ser um problema distante. Elas já estão presentes no nosso cotidiano e se manifestam através das chuvas intensas e repentinas que causam alagamentos, períodos prolongados de seca ameaçam o abastecimento de água e as ondas de calor se tornam mais frequentes e severas. As cidades, com suas ruas asfaltadas, construções de concreto e escassez de áreas verdes, acabam amplificando esses efeitos.\nDiante desse cenário, é urgente repensar a maneira como planejamos e ocupamos os espaços urbanos. Uma das estratégias mais eficazes para enfrentar os impactos das mudanças climáticas são as chamadas soluções baseadas na natureza. Em vez de depender apenas de obras complexas, essa abordagem propõe integrar elementos naturais ao ambiente urbano.\nTelhados verdes, parques urbanos, florestas de bolso, jardins de chuva e corredores verdes contribuem para a redução das ilhas de calor, absorvem a água das chuvas e favorecem a biodiversidade. Além de ajudar na adaptação climática, essas ações tornam a cidade mais bonita, agradável e justa para todas as pessoas.