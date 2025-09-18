Quando a atual gestão da Prefeitura de Goiânia lançou o Programa Brilha Goiânia, em março deste ano, a programação inicial era chegar a 100 mil lâmpadas novas de LED, trocadas em todas as regiões de Goiânia, até o final deste ano. Porém, com o ritmo acelerado dos trabalhos, em pouco tempo esse prazo foi antecipado para setembro. No fim, com um serviço de qualidade que a Prefeitura de Goiânia tem desenvolvido, essa marca foi alcançada em agosto, um mês antes do previsto, levando melhor iluminação e mais segurança a milhares de goianienses.\nPara os cofres públicos, a nova tecnologia das lâmpadas de LED proporciona uma redução de até 65% no consumo de energia elétrica, gerando uma economia superior a R$40 milhões por ano. As novas lâmpadas possuem vida útil de mais de 10 anos de operação contínua e é 30% mais branca que as tradicionais.