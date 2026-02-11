Dizer que Goiânia “perde árvores” é uma afirmação forte. Forte demais para descrever com precisão o que, de fato, acontece na cidade. A expressão chama atenção, provoca reação, mas não traduz corretamente um processo técnico, regular e conhecido por quem acompanha a gestão ambiental urbana.\nNão se trata de contestar o uso de um verbo tão somente. Trata-se de olhar com cuidado para resumir um conjunto de fatos que, no próprio conteúdo apresentado, apontam para outro sentido. O que ocorre em Goiânia é substituição arbórea.\nÁrvores são retiradas quando estão doentes, com estrutura comprometida ou quando chegam ao fim do ciclo. Não é uma decisão tomada por impulso, descuido ou desprezo ambiental. Cada retirada é precedida por laudo técnico da Agência Municipal de Meio Ambiente, autorização formal e previsão de compensação com o plantio de novas espécies, adequadas ao espaço urbano.