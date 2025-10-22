Desde o início de 2025, moradores de Goiânia vêm denunciando dificuldades expressivas para agendar consultas médicas, via SUS, bem como falhas no funcionamento dos canais de agendamento (0800 e WhatsApp). Muitos têm de recorrer às UPAs e CAIs (Centros de Atenção Integrada) quando não conseguem consulta de rotina. Também há notícias de que mutirões são acionados para “desafogar” a demanda por exames, cirurgias eletivas e consultas especializadas, o que indica uma fila de espera longa e acumulada.\nNos serviços de urgência e emergência, há críticas de que os atendimentos são “muito precários”. Pacientes permanecem por longo período, em longas filas, à espera de leitos hospitalares, embora muitos estão desocupados, por inadimplência do município com prestadores, impedindo que o sistema utilize toda sua capacidade.