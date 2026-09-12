Goiás atravessa uma fase de expansão econômica e reúne condições para dar um salto qualitativo em sua estrutura produtiva. Crescer com base na agropecuária, mineração, comércio e serviços é importante. Mas o desenvolvimento de longo prazo exige transformar vantagens naturais em capacidades produtivas e tecnológicas difíceis de copiar.\nEm 2023, o PIB goiano alcançou R$ 336,7 bilhões, o nono maior entre as unidades da Federação, representando 3,1% da economia brasileira. O Estado também ocupa a oitava posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública.\nHá avanços relevantes em sustentabilidade ambiental, capital humano, educação, solidez fiscal, potencial de mercado e segurança pública. Mas o próprio ranking acende sinais de alerta: infraestrutura e inovação ainda são gargalos para uma economia que deseja disputar posições mais sofisticadas no cenário nacional e internacional.