Toda defesa de um programa de ideias deve começar com a apresentação daquela pessoa que está à sua frente. Por isso, eu, Cíntia Dias, mãe, socióloga, presidente do PSOL desde 2021, legenda da qual fui uma das fundadoras, quero conversar com você por meio dessas linhas. Nossa trajetória política em Goiás compreende sete disputas eleitorais, entre elas para os cargos de governadora e vice-governadora do estado, deputada estadual e vereadora.\nNossa postulação atual é por uma vaga, também pelo PSOL, ao Senado Federal: somos a candidata de Lula em Goiás, para o Senado. Aceitamos o desafio por entendermos ser esse o âmbito no qual são definidas as pautas que mais transformam a vida dos brasileiros.\nAfinal, o Senado é a Casa Revisora da maioria das leis elaboradas no Congresso Nacional, ou seja: a Câmara Alta é aquela onde eventuais injustiças são cometidas, onde o debate se dá de forma ponderada e racional, sempre com vistas aos altos desígnios da República.