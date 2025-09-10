Por mais de 20 anos, Goiás foi governado por gestões que prometeram muito e entregaram quase nada. Foram anos marcados por propaganda intensa e resultados pífios. Quem vivia aqui sabe do que falo: rodovias intransitáveis, obras paradas, hospitais inacabados, projetos engavetados, cidades esquecidas. Havia um rastro de abandono, corrupção, recordes de criminalidade e, entre outras mazelas, desperdício de dinheiro público. E essa conta foi paga por quem mais precisava: o povo goiano.\nIsso não é retórica, é memória. E memória não se apaga. Mas esse tempo acabou! Goiás vive novo ciclo. Com Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, o Estado reencontrou o caminho do desenvolvimento. A diferença é clara: onde havia promessas, há entregas. Onde havia marketing, há gestão.\nOs números não deixam dúvidas. O Governo de Goiás já reconstruiu ou pavimentou mais de 5 mil km de rodovias, um feito inédito. Há obras estruturantes em todas as regiões. O sudeste e sudoeste vivem uma transformação histórica. Só neste ano vamos chegar a R$ 3 bilhões em investimentos em infraestrutura. E isso é só uma parte do que está acontecendo.