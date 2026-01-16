Nos primeiros dias deste ano, 39 jovens goianos de escolas públicas embarcaram para a Austrália. Eles representam a primeira turma de intercâmbio internacional do programa Goiás pelo Mundo, do governo estadual. Para muitos deles, esta foi a primeira vez viajando de avião e saindo do país. Mas, sobretudo, será a primeira vez em que poderão enxergar, de perto, a dimensão dos sonhos que podem alcançar.\nO programa nasce com um propósito claro: oferecer oportunidades reais para estudantes de alto desempenho que estão distantes de experiências acadêmicas internacionais. Acreditamos que talento, quando apoiado pelo poder público, tem o potencial de se transformar em mobilidade social, geração de renda e novas perspectivas para o estado. A iniciativa faz parte do Goiás Social, viabilizando o sonho desses jovens que são, em sua maioria, de baixa renda.