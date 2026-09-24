Sou filho e neto da agricultura. Descendo das famílias Rodrigues e Mendonça, que fundaram Rio Verde. Como muitos goianos, minha raiz é rural e meus frutos são urbanos. Nasci em Goiânia na década de 1960 e aprendi a lidar com os números no escritório de contabilidade dos meus pais.\nNa juventude, percebi que Goiás podia muito mais do que criar gado e vender grãos. A militância nos movimentos cristão e sindical me ensinou a ouvir as demandas do povo e me levou a dois mandatos de vereador por Goiânia e a quatro de deputado estadual.\nFui diretor da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia e diretor do Ministério da Fazenda. Nos mandatos parlamentares, atuei nas comissões de Finanças e Tributação e de Organização dos Municípios. Minha experiência no setor público me permite ver que Goiás vive uma encruzilhada.