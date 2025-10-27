Com pouco mais de cinco meses de seu Pontificado, o Papa Leão 14, mesmo tendo como seu esporte preferido o tênis, marcou um golaço. Refiro-me à publicação de sua primeira Exortação Apostólica Dilexi Te, sobre o amor, a misericórdia e o cuidado com os pobres. Texto curto, de leitura acessível e conteúdo de uma clarividência invejável, excelente fundamentação bíblica – contém 77 citações bíblicas – e expressa a garantia de continuidade na linha do Pontificado – traz 55 citações do Papa Francisco.\nDá a impressão de que estamos lendo texto de seu antecessor. Aliás, é um documento iniciado por Francisco e concluído por Leão 14. É claro que Leão não é Francisco, cada um com seu estilo. A exortação não chega como novidade, mas como confirmação e incentivo à caminhada da Teologia da Libertação e às Comunidades Eclesiais de Base, tendo o pobre como sujeito da evangelização.