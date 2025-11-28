Os tentáculos das organizações criminosas à frente de sofisticados esquemas de estelionato alcançam tanto pessoas físicas quanto jurídicas, atingindo diversos setores da economia, em todo o território nacional. Dados dos anuários do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) mostram que, de 2020 até o ano passado, o número anual de vítimas no Brasil passou de 927,8 mil para 2,2 milhões de pessoas, o equivalente, aproximadamente, à população da Eslovênia, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).\nO aumento de 133% em todo o território nacional não difere do que se verifica em Goiás, onde, no mesmo período, o número de vítimas saltou de 35,3 mil para 77,5 mil. Um avanço de quase 120%. No caso dos estelionatos eletrônicos, os números absolutos são inferiores, mas o crescimento verificado nos mesmos períodos é muito maior.