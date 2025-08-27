Em 2025, o Ano Internacional do Cooperativismo, vale a pena fazer uma provocação: as cooperativas, que são muitas vezes tratadas como “alternativas” no mercado econômico, podem estar anos à frente em práticas que o mundo corporativo ainda tenta aprender? Será que governança é um assunto somente para multinacionais e conselhos administrativos? Talvez seja hora de rever esse conceito.\nGovernança corporativa pode não ser um tema muito popular nas rodas de conversa. Mas deveria ser. Porque é justamente nela que mora um dos maiores segredos de longevidade, solidez e protagonismo de um sistema que une mais de 20 mil dentistas em todo o país – a Uniodonto – e que compõe hoje a maior rede de cooperativas odontológicas do mundo.\nNão se trata apenas de estatutos ou organogramas bem desenhados pela cooperativa. Governança é prática cotidiana, está no dia a dia. Para nós, é o exercício do equilíbrio entre os interesses dos cooperados, o compromisso com os beneficiários e a perenidade da cooperativa como negócio.