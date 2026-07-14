O Brasil se aproxima de mais um ciclo eleitoral, com disputas para cargos de presidente, governadores, senadores e deputados. Apesar das regras eleitorais serem as mesmas há anos, dúvidas persistem entre gestores, técnicos e a população sobre a linha que separa atos de governo de atos de campanha. A Lei das Eleições (9.504/97) e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelecem prazos e diretrizes que exigem interpretação precisa das práticas governamentais no período eleitoral.\nA legislação eleitoral permite que candidatos à reeleição permaneçam em seus cargos, garantindo a continuidade administrativa. Contudo, isso gera conflitos na distinção entre atividades de gestão e de campanha, especialmente no uso de bens públicos. Veículos e aeronaves oficiais, por exemplo, são restritos a atos de governo. O uso incidental em campanha exige ressarcimento ao erário pelo candidato. Já o uso indevido de estrutura estatal por quem não possui mandato, como viaturas públicas em eventos de campanha, pode configurar irregularidade eleitoral.