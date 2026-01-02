O ano de 2025 foi marcado por intensos conflitos armados em diferentes regiões do mundo, com impactos diretos sobre a geopolítica e economia global. Entre os mais visíveis estão a guerra entre Rússia e Ucrânia e o confronto entre Israel e Hamas, cujos efeitos extrapolam a Faixa de Gaza e alcançam todo o Oriente Médio. Paralelamente, conflitos igualmente devastadores, embora menos noticiados, persistem em países como Síria, Iêmen, Sudão e Etiópia.\nNo Leste Europeu, a guerra iniciada em 2022 com a invasão russa ao território ucraniano caminha para um possível desfecho em 2026, em um contexto de crescente fragilidade ucraniana e redução do apoio internacional. Resta saber como ficará a situação da vencida Ucrânia e a configuração geopolítica dessa região que é o placo das principais tensões entre a Europa Ocidental e a Rússia de Vladimir Putin. Diante da superioridade russa e do distanciamento dos Estados Unidos de seus aliados europeus é bastante provável que o continente europeu seja cenário de graves preocupações a nível de segurança mundial no ano que se inicia.