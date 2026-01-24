A política despreza a escrita. Até aí, nada demais. Na regra, os brasileiros são ágrafos. Engenheiros, funcionários, médicos, artistas, pilotos, astrólogos, sacerdotes, atletas e cientistas pouco escrevem.\nO motivo óbvio é o baixo nível da educação nacional, cuja última patologia, divulgada há dias, foi a constatação que um terço dos estudantes de medicina não sabem o beabá de... medicina. Além do que, escrever dá trabalho, enquanto papagaiar é mamão com açúcar, basta abrir a boca.\nPolíticos ladinos não põem no papel o que pensam e querem porque o que pensam e querem é bem-bom para seu desfrute exclusivo. O lero-lero oral lhes serve de névoa para ocultar a cupidez. Por que um Kassab desses poria, preto no branco, que quer se arrumar e o Brasil que se exploda?\nA exceção é Fernando Haddad. Não só escreve artigos acerca do que fez e faz –foi prefeito, ministro da Educação e está à frente da Fazenda– como produz cartapácios. É um mistério onde arruma tempo para tanto.